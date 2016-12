In de Bundesliga doen ze er dit seizoen niet moeilijk over om een trainer de laan uit te sturen. Ook niet vier dagen voor kerst, zo bewijst Borussia Mönchengladbach met André Schubert.

Woensdag brengt BMG naar buiten dat de club en de trainer hun samenwerking beëindigen. Volgens sportief directeur Max Eberl gaan beide partijen in goed onderling overleg uit elkaar. "We hebben de afgelopen dagen veel gesprekken gevoerd, hebben de wedstrijden geanalyseerd en zijn samen met André tot de conclusie gekomen dat het voor beide partijen beter is om de samenwerking stop te zetten", meldt hij via de officiële kanalen.

Schubert is alweer de zevende (!) trainer die dit seizoen het veld moet ruimen. Van de achttien hoofdtrainers weten er waarschijnlijk dus slechts elf de kerst te halen: een percentage van 39 procent.

Geplaatst op 21 december 2016 om 11:35