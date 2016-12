Een mooie opsteker net voor de Kerstdagen. Wilfried Kanon heeft bij de rechtbank zijn gelijk gehaald. De verdediger van ADO Den Haag had een kort geding tegen zijn voormalige Italiaanse zaakwaarneemster Lucia Bianco aangespannen.

Elke maand liet zij beslag leggen op het salaris van de verdediger. Bianco claimde in totaal nog 168.484 euro van hem te krijgen. Een verwijt dat volgens Kanon volledig onterecht was, maar ADO Den Haag ook rechtstreeks beïnvloedde. Als compensatie betaalde ADO Den Haag voorschotten bovenop zijn salaris uit en kon hij geld van de club lenen.

De beslaglegging is opgeschort, omdat deze naar nu blijkt niet rechtsgeldig is verkregen, meldt De Telegraaf. Voorlopig in ieder geval. De opschorting geldt tót de uitspraak in de zaak die nog in Italië loopt. Deze gaat over de geldigheid van het gevorderde bedrag op zich. Een uitspraak daarover op korte termijn wordt niet verwacht. De agente kan wel nog binnen vier weken in beroep gaan tegen het vonnis van het kort geding.

Voor Kanon in ieder geval een mooie meevaller. In januari kan hij met een gerust hart afreizen naar Gabon, waar de Afrika Cup op het programma staat. Ivoorkust trapt op 14 januari af tegen Togo. Een interview met Wilfried Kanon, waarin de Afrika Cup prominent besproken wordt, is te lezen in de dikke Kerstspecial van ELF Voetbal. Deze ligt sinds vorige week in de winkelschappen.

Al het ADO Den Haag nieuws lezen?

Geplaatst op 21 december 2016 om 13:20