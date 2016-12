Het wensenlijstje van Arsenal is op straat beland. José Luis Gaya en Guillaume Hubert staan daar prominent op.

Dat meldt The Mirror. Gaya zou een doelwit voor komende zomer zijn. De 21-jarige linkervleugelverdediger is al langere tijd een vaste waarde bij Valencia CF, dat dit jaar kwakkelt. De Spaanse jeugdinternational is wel een dure waarde, nadat hij afgelopen jaar zijn contract tot medio 2020 verlengde. Omdat Nacho Monreal alweer bijna 31 jaar is en het contract van Kieran Gibbs over anderhalf jaar afloopt, wil manager Arsène Wenger daarop anticiperen.

Hubert wordt volgens The Daily Mail als toekomstige vervanger van Petr Cech gezien. De 22-jarige doelman heeft een aflopend contract bij Standard Luik.

Geplaatst op 21 december 2016 om 13:34