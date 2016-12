Jürgen Locadia hoopt de eerste seizoenshelft zo snel mogelijk te vergeten. De eerste wedstrijdenserie, die hij grotendeels vanwege een blessure moest missen, is beëindigd met een operatie.

Woensdagochtend onderging de 23-jarige aanvaller in het Sint Anna ziekenhuis van Geldrop een kijkoperatie aan zijn rechterknie. In de kerstvakantie gaat Locadia door met revalideren, meldt de website van PSV. In januari hoopt de voormalige jeugdinternational de veldtraining te hervatten.

Locadia heeft een kijkoperatie aan zijn rechterknie ondergaan en revalideert in de kerstvakantie van kniekwetsuur: https://t.co/SjnfzDZnTp pic.twitter.com/ss0hHxJlmx — PSV (@PSV) 21 december 2016

Locadia staat dit seizoen al sinds eind augustus aan de kant met een liesblessure. Zijn laatste wedstrijd dateert van 28 augustus, toen hij 33 minuten speelde tegen FC Groningen. Tijdens het herstelproces liep hij de kniekwetsuur op.

Geplaatst op 21 december 2016 om 13:47