Heeft het Zwitserse OM het volledig mis? Of moeten we Franz Beckenbauer volledig geloven? Der Kaiser ontkent nogmaals dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping om het WK van 2006 naar Duitsland te halen.

"Naar mijn eer en geweten hebben we niets gekocht en niemand omgekocht", vertelt de Duitse voetbalicoon in zijn afscheidscolumn voor de Duitse boulevardkrant Bild. Voor het eerst in maanden spreekt de Duitse voetballegende daarin over de beschuldigingen aan zijn adres. Justitie in Zwitserland opende drie maanden geleden een strafzaak tegen Beckenbauer en drie andere leden van het organisatiecomité dat het WK van 2006 naar Duitsland haalde.

De aanklachten zijn niet de minste. Zo wordt hem fraude en witwassen van geld bij de toewijzing van de eindronde verweten. Beckenbauer was destijds de voorzitter van het comité. Een reeks dubieuze betalingen ter hoogte van 10 miljoen Zwitserse frank tussen 2002 en 2005 vormt de aanleiding voor de aanklacht. Uit een rapport, dat begin maart verscheen, bleek dat er destijds verschillende dubieuze betalingen zijn gedaan via rekeningen van Beckenbauer, Adidas-topman Robert Louis-Dreyfus en een Zwitsers advocatenkantoor.

Franz sagt Servus! Seine letzte Kolumne nach 34 Jahren. Da ich die ganze Zeit dabei war, bin ich traurig! @BILD https://t.co/MiahfB8lg3 — Alfred Draxler (@AlfredDraxler) 21 december 2016

Adidas wilde er alles aan doen om de mondiale titelstrijd naar haar thuisland te halen. Na diverse transacties werd ook nog eens 10 miljoen Zwitserse frank (destijds 6,7 miljoen euro) overgemaakt naar een bedrijf in Qatar. Eigenaar van dat bedrijf was Mohamed Bin Hammam, toenmalig vice-voorzitter van de FIFA. Hij werd juli 2012 al levenslang geschorst wegens omkoping.

Geplaatst op 21 december 2016 om 13:57