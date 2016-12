Nog drie dagen. Dan is het Kerstavond. Beatriz Espejel Jiménez is er klaar voor.

De vriendin van Atlético Madrid-speler Koke Resurrección laat dat zien op haar Instagram-account. Het Spaanse fotomodel is daarop in van allerlei standjes en poses te zien. Espejel hoeft haar vriendje in ieder geval niet te missen.

Atlético Madrid sloot dinsdag het kalenderjaar af met de return in de zestiende finale van de Copa del Rey. In eigen huis werd met 4-1 afgerekend met Guijuelo. Feliz Navidad!

Yo soy de los que nací con Sol en el invierno...blusa preciosa de @ivyrevel A partir de hoy, con el código " BEATRIZESPEJEL10 " teneis un 10% de descuento extra en la colección de Navidad... Pic by @hibridoabraxas #sundaymood #Xmasiscoming #ivyrevel #descuento #revelista Een foto die is geplaatst door BEATRIZ ESPEJEL JIMÉNEZ (@beatrizespejel) op 18 Dec 2016 om 6:32 PST

Ya estamos listos ! #Atleti #ultimoderbienelcalderon #Atm #atleticodemadrid #partidomuyespecial #EstadioVicenteCalderon Een foto die is geplaatst door BEATRIZ ESPEJEL JIMÉNEZ (@beatrizespejel) op 19 Nov 2016 om 9:21 PST

Geplaatst op 21 december 2016 om 14:23