Goed nieuws voor FC Twente. De Enschedese club is door de KNVB definitief in de financiële categorie 2 geplaatst en staat niet langer onder curatele van de voetbalbond.

Daarmee is er een eind gekomen aan een lange periode van onzekerheid. FC Twente moest volgens de voetbalbond op dit negende meetmoment aan alle eisen voldoen. Anders waren de roodhemden hun proflicentie kwijtgeraakt. FC Twente maakt de stap naar categorie 2 op basis van twee opeenvolgende meetmomenten.

Voor beide meetmomenten gold dat de club minimaal 66 punten moest behalen volgens het zogenoemde 'financieel ratingsysteem'. In juli slaagde de club daarin op basis van de ingediende begroting 2016/'17 (meetmoment 8). Nu, op basis van de ingediende jaarrekening 2015/'16 en de prognose 2016/'17 (meetmoment 9), zijn 112 punten behaald. Daarmee voldoet FC Twente ruimschoots aan de gestelde doelstelling van de KNVB.

FC Twente zou in eerste instantie maandag al uitsluitsel krijgen, maar de verlossende brief kwam pas twee dagen later in Enschede terecht. "Er is – en wordt nog steeds – door velen keihard gewerkt aan het financiële herstel van de club", vertelt commercieel- en technisch directeur Jan van Halst op de website van de club. "FC Twente ondervindt bijvoorbeeld veel steun van het Twentse bedrijfsleven. Met de stap naar categorie 2 mag er dan een einde komen aan een lange periode van ‘onder-curatele-stelling’ die hoort bij categorie 1, maar de club is er nog lang niet."

Niet permitteren

"We zullen echt gedisciplineerd en strak onze financiële kaders moeten blijven volgen. We kunnen ons ook onder geen beding permitteren om terug te vallen. Neemt niet weg dat we hiermee opnieuw een belangrijke horde hebben genomen." Uitgaven boven 50.000 euro hoeven nu niet langer meer worden voorgelegd aan de KNVB. Ook andere controles en eisen zijn niet meer aan de orde. In juni ontsnapte FC Twente nog aan terugzetting naar de Derde divisie of degradatie naar de Jupiler League, toen de KNVB in een beroepszaak het niet aandurfde om de proflicentie in te trekken.

Geplaatst op 21 december 2016 om 14:33