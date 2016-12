Kostas Peristeridis kende weleens gelukkigere momenten in zijn carrière. De 25-jarige doelman staat tegenwoordig onder de lat bij PAS Giannina.

Maandag ging hij grandioos in de fout tijdens de uitwedstrijd tegen AEK Athene. In de 67e minuut leek een bal over de achterlijn te rollen. De oud-doelman van Almere City probeerde in alle macht het leder nog binnen te houden. Dit lukte, maar de afloop... Peristeridis liet de bal weer los.

Tomas Pekhart maakte daarvan handig gebruik en tekende de 1-0 aan. In de blessuretijd maakte PAS Giannina in de extra tijd toch nog de 1-1. Daarmee viel de schade achteraf nog enigszins mee.

Geplaatst op 21 december 2016 om 14:52