Joshua Brenet gaat met een goed gevoel de Kerstdagen in. De 22-jarige verdediger tekende woensdagmiddag een nieuw contract bij PSV.

De tweevoudig Oranje-international ligt nu tot medio 2020 vast. Het oude contract van Brenet liep aan het einde van het seizoen af. Daarbij kende PSV nog een optie van een jaar. Daarmee boekte technisch manager Marcel Brands een nieuw succes. Vorige week verlengde hij ook al de aflopende verbintenis van Jetro Willems.

Brenet debuteerde op 6 december 2012 voor PSV in de Europa League-wedstrijd tegen SSC Napoli. Zijn competitiedebuut volgde op 17 augustus 2013 tegen Go Ahead Eagles. Dit seizoen miste Brenet nauwelijks een duel. Hij wordt ingezet als linksback en rechtsback. Vorige maand debuteerde hij in de oefeninterland tegen België bovendien in het Nederlands elftal.

Geplaatst op 21 december 2016 om 15:11