Speelt Anthony Martial in de tweede seizoenshelft nog steeds voor Manchester United? De kans lijkt klein.

De Franse mega-aankoop van manager Louis van Gaal is dit seizoen op de reservebank beland. José Mourinho lijkt Martial in het nieuwe kalenderjaar niet vaker te gebruiken, waardoor de weg naar een afscheid open ligt. Een oplossing lijkt nabij.

Volgens The Telegraph wil West Ham United de aanvaller voor een halfjaar huren. Er is al contact tussen beide clubs geweest over een mogelijke leenovereenkomst. De Londenaren zouden ook Marcus Rashford tijdelijk willen overnemen. In eerste instantie klopte West Ham bij Chelsea aan voor Michy Batshuayi. De Belgische international mocht echter niet weg uit Stamford Bridge.

Geplaatst op 21 december 2016 om 15:25