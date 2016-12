Een mooie beloning voor Jasper Cillessen. De 27-jarige sluitpost staat woensdagavond onder de lat bij FC Barcelona in het bekerduel met Hércules Alicante.

In haar laatste wedstrijd van het kalenderjaar zal FC Barcelona overigens met een B-elftal aantreden. Trainer Luis Enrique heeft Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar en Gerard Piqué al op vakantie gestuurd. Terwijl de Blaugrana nog wel flink aan de bak moeten. Het heenduel met de club uit de Segunda División B in Alicante eindigde in een 1-1 gelijkspel. Winst of een doelpuntloos gelijkspel is noodzakelijk om de achtste finale van de Copa del Rey te behalen.

Debutant Carles Aleña, die op 30 november het enige doelpunt maakte, ontbreekt woensdag vanwege een hamstringblessure. Marc-André Ter Stegen krijgt rust waardoor Cillessen weer een kans krijgt. Het wordt het vierde optreden van de Groesbeekse doelman in het shirt van de Spaanse topclub. Bij de eerste drie optredens wist de ploeg slechts één keer te winnen: in de Champions League werd Borussia Mönchengladbach met 4-0 verslagen.

Door alle rustmomenten en blessures maakt Luis Enrique woensdagavond gebruik van een selectie van zestien spelers. Real Madrid en Atlético Madrid plaatsten zich eerder al voor de achtste finales door respectievelijk Cultural Leonesa (1-7, 6-1) en Guijuelo (0-6, 4-1) te verslaan.

Geplaatst op 21 december 2016 om 15:48