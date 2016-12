Een mooie nieuwsdag bij PSV. Naast de contractverlenging van Joshua Brenet kon de club ook de naam van haar nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen bekend maken: Pascal Jansen.

De huidige trainer van Jong PSV volgt per 1 juli Art Langeler op. Laatstgenoemde maakte eerder deze maand bekend zijn aan het eind van het seizoen aflopende contract niet te verlengen om zich te richten op het trainersvak.

Ingezette lijn continueren

Pascal Jansen, die zich voor drie jaar plus een optie voor een extra seizoen als Hoofd Jeugdopleiding aan PSV verbonden heeft, zal de lijn die de club onder Langeler in de zomer van 2013 inzette continueren. Jansen: "Art heeft de afgelopen jaren fantastisch werk geleverd. Ik heb me aan zijn lijn gecommitteerd en streef met PSV dezelfde koers na. Mijn doel is om de jeugdopleiding nog verder te professionaliseren. Hier en daar zal ik wat zaken aanscherpen, maar de manier waarop we al jaren werkzaam zijn, blijft hetzelfde."

Technisch Manager Marcel Brands benadrukte tijdens de persconferentie dat Jansen de eerste en enige optie voor hem en PSV was. "Nadat Art besloot te stoppen zijn we direct gaan kijken naar zijn opvolging. Voor ons was al snel duidelijk dat Pascal dé kandidaat voor ons was. Hij is de enige met wie we hebben gesproken. Pascal heeft ervaring met de functie bij andere clubs en past helemaal binnen de visie die we hebben met PSV. Bij die van de directie maar ook bij die van Phillip. Pascal en Phillip hebben lang met elkaar gesproken en dat gesprek liep naar beider tevredenheid.'

Jansen stond in het verleden al meerdere jaren aan het hoofd van de jeugdopleidingen van Vitesse en Sparta Rotterdam. "Het is een ontzettend mooie job. Toen PSV mij benaderde of ik voor de vacature openstond, heb ik mezelf wat bedenktijd gegund. Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik dit wilde doen. Zo zijn we de gesprekken aangegaan." Sinds het seizoen 2015-2016 is Jansen coach van Jong PSV. Met hem pakten de beloften afgelopen september de tweede periodetitel in de geschiedenis van de Jupiler League. Vorig seizoen eindigde Jong PSV als elfde in de competitie, momenteel staat het elftal van Jansen vijfde. Over zijn opvolging maakt PSV later meer bekend.

