Warner Hahn heeft een nieuwe club gevonden. Excelsior Rotterdam huurt de 24-jarige doelman Warner Hahn tot het einde van dit seizoen van Feyenoord.

De voormalige doelman van Jong Oranje is hersteld van een zware knieblessure en wil bij Excelsior Rotterdam minuten weer gaan maken in de Eredivisie. Dinsdagmiddag keepte Hahn een hele wedstrijd met Feyenoord 2 tegen Dinamo Zagreb (3-0 nederlaag) in de Premier League International Cup. Woensdag begon voor de doelman de winterstop.

"Dat is wel even lekker. Van 28 tot en met 30 december train ik vervolgens al mee met Excelsior en officieel sluit ik per 1 januari aan. Ik heb er veel zin in. Ik ben er lang uit geweest en wil nu heel graag wedstrijden spelen", vertelt Hahn op de website van zijn nieuwe, tijdelijke werkgever.

"Ik heb met Jong Feyenoord natuurlijk al verschillende wedstrijden gekeept, maar in tegenstelling tot andere teams spelen die niet in de Jupiler League. Dat is toch een ander niveau. Samen met Feyenoord heb ik daarom de conclusie getrokken dat het beter was dat ik een half jaar verhuurd zou worden. Bij Excelsior hoop ik veel wedstrijden te kunnen gaan spelen in de Eredivisie."

In januari van dit jaar scheurde Hahn een kruisband, waarna hij tien maanden aan de kant stond. "Je komt jezelf goed tegen, als persoon en speler heb ik flinke stappen gemaakt. Het was voor mij voor het eerst dat ik er zo lang uit was en het is moeilijk uit te leggen hoe dat is. Van tevoren had ik daar ook geen idee van. Als het je overkomt, weet je pas echt hoe dat is."

Hahn woonde vrijwel bij Excelsior om de hoek en speelde met de jeugd van Sparta vaak tegen de club. "Ik weet dus best veel van Excelsior. Uiteraard heb ik ze ook gevolgd in de eerste seizoenshelft. Het is een goed team, dat leuk voetbalt en veel doelpunten maakt. Ze krijgen er echter ook veel tegen. Die eerste twee dingen moeten we zo houden, maar dat laatste moet veranderen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen."

NIEUWS | Warner Hahn wordt voor de rest van dit seizoen verhuurd aan Excelsior. pic.twitter.com/0EeyhxCX8D — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 21 december 2016

Bij Excelsior krijgt Hahn te maken met keeperstrainer Ronald Graafland, die hij nog kent van Feyenoord. "We hebben altijd contact gehouden en ik vind het leuk dat hij nu keeperstrainer is. Ik heb ook al gesproken met Mitchell van der Gaag. Hij lijkt mij een vriendelijk persoon, die goed nadenkt en tactisch sterk is. Ik heb veel zin om met hen aan de slag te gaan. Ik zal me net als de andere keepers van Excelsior moeten bewijzen en laten zien dat ik onder de lat hoor."

Geplaatst op 21 december 2016 om 16:26