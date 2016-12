FC Twente heeft woensdag het contract van de 21-jarige Peet Bijen verlengd. De verdediger blijft tot medio 2020 bij de Tukkers. Op de website van de club geeft hij aan dat de verlenging hem "vertrouwen en een goed gevoel" geeft.

Bijen speelt vanaf 2006 al bij de jeugdopleiding van FC Twente. Hij speelde eerder voor de amateurclub BWO uit Hengelo. "Wanneer je als 11-jarige speler uit Hengelo naar FC Twente komt, hoop je uiteindelijk het eerste elftal te halen. Dan is het ongelooflijk mooi als dat lukt en je ook van waarde kan zijn voor de ploeg”, aldus de verdediger.

Technisch directeur Jan van Halst is ook blij met de contractverlenging: “Peet heeft zich het afgelopen jaar, in een moeilijke periode voor het team, ontwikkeld tot een volwassen speler. Het zegt al genoeg dat hij dit seizoen nog geen minuut heeft gemist. We zijn blij dat we hem voor langere tijd hebben weten te binden, ook omdat we denken dat er bij Peet absoluut nog rek inzit.” Tot nu toe kwam Bijen één keer voor zijn ploeg tot scoren.

Geplaatst op 21 december 2016 om 19:00