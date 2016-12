Onverwacht nieuws vanuit Marokko. Bondscoach Hervé Renard overweegt Hakim Ziyech thuis te laten en niet mee te nemen naar de Afrika Cup.

Dat nieuws wordt door diverse media gemeld, zoals de goed ingevoerde krant Le Matin. De ervaren bondscoach, die naar verluidt wel Karim El Ahmadi selecteert, heeft zijn selectie samengesteld. Een lijst waar de Marokkaanse bond niet blij mee is. Daardoor is de officiële spelerslijst, die al gepubliceerd had moeten worden, nog altijd geheim. De Noord-Afrikaanse ploeg vertrekt op 28 december naar Dubai om zich voor te bereiden op de Afrika Cup.

Ziyech speelde tot dusver acht interlands voor Marokko en maakte daarin drie goals. In oktober liet Renard hem ook al eens negentig minuten aan de kant in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gabon. Drie dagen later deed hij toen wel mee in de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Canada. Daarin nam hij twee treffers voor zijn rekening.

In de dikke Kerstspecial van ELF Voetbal is een uitgebreid interview met Hakim Ziyech te lezen. Daarin spreekt de zomeraanwinst van Ajax over zijn transfer, verwachtingen bij Ajax en zijn toekomst.

Geplaatst op 21 december 2016 om 17:43