De verhuizing nadert zijn voltooiing. Het grootste gedeelte van de Ajacieden uit het voormalige Vak 410 kan na de winterstop eindelijk een plekje vinden in het nieuwe sfeervak op de zuidelijke tribune.

Dat meldt Het Parool. Ajax is samen met de Amsterdam ArenA begonnen met de werkzaamheden om de eerste ring Zuid uit te breiden. Daarbij wordt de gracht tussen de tribune en het veld versmald en er zo één groot sfeervak gecreëerd. Dit vak moet plek bieden aan de harde kern van fanatieke supporters uit het voormalige Vak 410. Zo'n vijfhonderd Ajacieden zijn al verplaatst, maar voor ongeveer 170 fans kon niet direct een stoeltje worden vrijgemaakt.

Zij bleven achter in de voormalige sfeervakken 424 en 425. Dat zorgde voor problemen, omdat die dit seizoen bedoeld zijn voor ouders en kinderen. De regels die in dit nieuwe familievak gelden, zoals het verbod op staan, roken of schelden, vielen niet in goede aarde bij de achtergebleven supporters. Dit zorgde voor onrust en zelfs een vechtpartij tijdens de wedstrijd tegen Willem II, waar verschillende kinderen getuigen van waren.

De problemen leiden tot excuses van Ajax en een tijdelijke verplaatsing van de harde kern naar vakken 404 tot en met 408 op de lange zijde van de Arena. De meeste van de verplaatste supporters ontvingen inmiddels een mail waarin ze aan kunnen geven of ze in deze vakken willen blijven zitten of verhuizen naar de zuidkant. Afhankelijk van het aantal Ajacieden dat kiest voor verplaatsing, wordt duidelijk of alle voormalige 410'ers de mogelijkheid krijgen om te verhuizen van de lange zijde.

Volgens Ajax is er een kans dat niet alle fanatieke Ajacieden nu al in aanmerking komen voor een verhuizing. Voor die groep moet komende zomer alsnog plek gemaakt worden.

