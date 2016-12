De kans is aanwezig dat André Onana door een schorsing de eerste wedstrijden van 2017 moet toekijken bij Ajax. De doelman uit Kameroen is namelijk een van de spelers die een oproep voor de Afrika Cup naast zich neer heeft gelegd, tot woede van de nationale voetbalbond. Die beraadt zich nu op stappen en wil alle weigerende spelers laten schorsen door de FIFA.

Volgens bondscoach Hugo Broos van Kameroen is het mogelijk dat de spelers die de Afrika Cup laten schieten, geschorst worden gedurende het gehele toernooi. Dat zou betekenen dat deze groep van 14 januari tot en met 5 februari ook geen wedstrijden mag spelen voor hun clubs. Naast Onana gaat het om Joël Matip (Liverpool), Maxime Poundjé (Girondins Bordeaux), Ibrahim Amadou (Lille), Allan Nyom (West Bromwich Albion), Guy Ndy Assembé (AS Nancy) en André Zambo Anguissa (Olympique Marseille).

“Die jongens hebben me laten weten dat ze liever bij hun club blijven spelen”, laat Broos weten aan Sporza. “Maar in gesprekken met de spelers voel ik aan dat het onder druk van hun club gebeurt. Het zou een aderlating zijn als ik die mannen moet thuislaten, maar we zullen het daar niet zomaar bij laten. We gaan de reglementen toepassen. Als spelers een selectie weigeren, zou het kunnen dat ze voor het einde van het toernooi niet mogen spelen bij hun club.”

Al het Ajax nieuws lezen?

Geplaatst op 21 december 2016 om 19:25