PSV speelt in januari twee oefenwedstrijden tijdens het trainingskamp. In het Spaanse Jerez de la Frontera zijn Borussia Dortmund en SC Freiburg de tegenstanders. Trainer Phillip Cocu is echter niet van plan om bijzondere dingen uit te proberen met zijn elftal.

“Ik wil altijd zo sterk mogelijke tegenstanders”, legt Cocu uit in gesprek met PSV TV. “Met Borussia Dortmund en SC Freiburg hebben we twee sterke Bundesliga-clubs gevonden. Iedereen kan dan zijn wedstrijd spelen. We gaan met een grote groep op trainingskamp.”

Gesleutel aan de opstelling gaat niet gebeuren, laat de oefenmeester vast weten. “Ik ga niet experimenteren. Er moet wel een bepaald idee achter zitten. In die week op de trainingen gaan we daarmee bezig. Ik wil de ploeg klaarstomen voor de tweede seizoenshelft.”

Al het PSV nieuws lezen op PSV Centraal

Geplaatst op 21 december 2016 om 20:15