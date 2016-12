Hakim Ziyech is in de race om verkozen te worden tot Noord-Afrikaans speler van het jaar. De middenvelder van Ajax is een van de drie genomineerden uit Marokko. De verkiezing, vorig jaar gewonnen door Riyad Mahrez, wordt georganiseerd door France Football.

Naast Ziyech zijn ook zijn landgenoten Sofiane Boufal van Southampton en Younes Belhanda van Olympique Nice genomineerd. Later deze week volgen de kanshebbers uit Algerije en Tunesië.

De nominatie van Ziyech, verkozen tot ELF Voetballer van het Jaar 2016, komt op een dag waarop toch al veel om hem te doen is. Bondscoach Hervé Renard zou de Ajacied namelijk niet willen oproepen voor de Afrika Cup. Bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa is het daar absoluut niet mee eens.

Geplaatst op 21 december 2016 om 20:40