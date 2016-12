Het is tot dusver een moeizaam seizoen voor Luuk de Jong. De spits van PSV scoort bijzonder moeizaam en ook de rest van het elftal draait niet. De Eindhovenaren liggen uit de KNVB Beker, uit Europa en staan in de competitie al acht punten achter op koploper Feyenoord.

“Ik heb meer gevloekt dan ik gewend ben, dat zeker”, laat De Jong weten tegenover PSV TV. “Ik sta in de spits om elke kans te scoren en wanneer dat niet gebeurt, ben je boos op jezelf. Dan weet je dat je klaar moet zijn voor de volgende kans. Maar het is niet leuk om niet te scoren en niet belangrijk te zijn voor het team.”

De kritiek op De Jong was niet mals tijdens de eerste seizoenshelft. De spits geeft toe dat het hem niet in de koude kleren is gaan zitten. “Je hoort wel dingen voorbij komen en het is niet altijd even leuk. Maar dat hoort erbij. Die kritiek kun je verwachten. Je moet zorgen dat je er zo snel mogelijk weer staat.”

Al het PSV nieuws lezen op PSV Centraal

Geplaatst op 21 december 2016 om 21:40