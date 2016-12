Wat een zinderend topduel had moeten worden, werd woensdagavond een buitengewoon eenvoudige overwinning voor Bayern München. Der Rekordmeister rekende in de eigen Allianz Arena al voor rust af met concurrent RB Leipzig: 3-0. De Zuid-Duitsers nemen hierdoor de koppositie in de Bundesliga weer over van de verrassende promovendus.

Eigenlijk was het geen moment een echte wedstrijd in München, waar Arjen Robben alleen de eerste helft meespeelde. Door treffers van Thiago Alcantara (rebound) en Xabi Alonso (bekeken schuiver) stond het na een half uur al 2-0. De frustraties liepen vervolgens hoog op bij de bezoekers uit Leipzig en dat uitte zich in een rode kaart voor Emil Forsberg. Na een schandalige overtreding op Philipp Lahm kon hij inrukken.

Tegen tien man kwam Bayern München geen moment meer in de problemen. Vlak voor rust pikte Robert Lewandowski vanaf elf meter zijn doelpuntje mee, waarna de thuisploeg in de tweede helft gas terug nam. Waar de spelers van RB Leipzig in de rust gevreesd zullen hebben voor een monsterscore, bleef de nederlaag beperkt tot 3-0.

Door deze zege gaat Bayern München de winterstop in met drie punten voorsprong op RB Leipzig. Op 21 januari hervat de ploeg de competitie met een uitwedstrijd tegen SC Freiburg. Een dag later speelt de concurrent uit Leipzig thuis tegen Eintracht Frankfurt. Mocht de titelrace in Duitsland nog spannend worden, dan belooft zaterdag 13 mei een mooie dag te worden. Dan staan RB Leipzig en Bayern München tegenover elkaar, tijdens de voorlaatste speelronde.

Geplaatst op 21 december 2016 om 21:49