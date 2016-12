Hertha BSC gaat de winterstop in als nummer drie van Duitsland. De ploeg vocht twee jaar geleden nog tegen degradatie uit de 1.Bundesliga, maar beleeft nu een uitstekend seizoen. Belangrijke pion in het elftal van trainer Niko Kovač is oud-Feyenoorder Salomon Kalou. Woensdag was hij trefzeker tijdens het thuisduel met Darmstadt (2-0).

Uit een vrije trap van Änis Ben-Hatira kopte de inmiddels 31-jarige Kalou zijn ploeg woensdagavond zijn ploeg in veilige haven. Het was voor de Ivoriaan de vijfde competitietreffer van het seizoen. Tien minuten eerder zette Marvin Plattenhardt de hoofdstedelingen al op voorsprong tegen Darmstadt.

Onlangs liet Kalou nog weten zijn carrière graag te willen afsluiten bij Feyenoord. “Het is een club die in mijn hart zit”, liet hij weten aan Deutschen Wellen. “Alles is er voor me begonnen. Een hoop mensen bij Feyenoord hebben me geholpen om de persoon te worden die ik nu ben. Als ik daar voor het einde van mijn carrière nog kan spelen ben ik gelukkig.”

Geplaatst op 21 december 2016 om 22:40