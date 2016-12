Sommige spelers leren het nooit. Mario Balotelli is daar een voorbeeld van. Hij leek dit seizoen alles op de rit te hebben bij OGC Nice, maar op de valreep sluit hij 2016 toch nog in mineur af. In de extra tijd van het duel met Bordeaux (0-0) verliest de spits zijn zelfbeheersing, waarop hij met rood kan vertrekken.

Ondanks het puntverlies gaat OGC Nice de winterstop in als koploper van de Ligue 1. De voorsprong op achtervolgers AS Monaco en PSG slinkt wel naar respectievelijk twee en vijf punten. Die twee ploegen pakten woensdagavond wel de volle buit.

Overigens beëindigde OGC Nice de wedstrijd tegen Bordeaux met negen spelers. Younès Belhanda, ook al zo’n enfant terrible, kreeg in de 94e minuut namelijk eveneens een rode kaart voorgeschoteld.

Carton rouge en fin de match pour Balotelli à Bordeaux. Il pète un plomb puis donne tranquillement son maillot en sortant. Mario. pic.twitter.com/QUzcEAMIO1 — JustFoot (@JustFootLive) 21 december 2016

Geplaatst op 21 december 2016 om 23:20