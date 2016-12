FC Barcelona heeft zonder problemen de achtste finales van de Copa del Rey bereikt. De Catalanen wonnen woensdagavond in eigen huis met 7-0 van Hércules CF, uitkomend op het derde niveau. Na de 1-1 in de heenwedstrijd was dat ruim voldoende voor de ploeg van trainer Luis Enrique. Oud-Ajacied Jasper Cillessen stond de hele wedstrijd onder de lat.

De grote namen ontbraken woensdag in Camp Nou. Lionel Messi, Luis Suarez en Neymar zaten stuk voor stuk niet in de selectie. Diens vervangers deden het prima. Dankzij treffers van Lucas Digne (schot van dichtbij) en Ivan Rakitić (strafschop) stond het halverwege al 2-0.

In de tweede helft gaf FC Barcelona nog wat gas bij. Met een poeier zorgde Rafinha voor de beslissing in de wedstrijd, waarna kopballen van Arda Turan en Paco Alcácer de score verder opvoerden. Het slotakkoord was voor Arda, die met de 6-0 en de 7-0 zijn hattrick completeerde.

Voor Cillessen was het zijn vierde officiële duel in dienst van FC Barcelona. Eerder mocht de Groesbeker opdraven in het competitieduel met Alavés (1-2 verlies), de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (4-0 winst) en de uitwedstrijd in de beker tegen Hércules CF (1-1).

Geplaatst op 21 december 2016 om 23:49