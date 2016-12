Zodra de transfermarkt opent wordt FC Utrecht-spits Sébastien Haller (22) aan vele (buitenlandse) clubs gekoppeld. Zo gaat dat al een paar jaar. Toch speelt de Fransman nog altijd in de Domstad. Haller blijft cool en geduldig.

"Mijn volgende stap moet een stap zijn waarbij ik mij goed voel. Dat gevoel ontbrak tot nu toe bij de clubs die interesse toonden. Wanneer ik nu alsnog een transfer maak weet ik niet. Dat kan in januari zijn, maar ook na dit seizoen. In het voetbal kun je weinig voorspellen. Je hebt met veel factoren te maken", zegt Haller in ELF Voetbal Magazine.

"Mijn naam wordt iedere transferperiode aan clubs gekoppeld. Zelfs wanneer de transferwindow nog gesloten is. Ach, ik hoor het wel als clubs echt interesse hebben. De rest laat ik aan mij voorbijgaan. Dat mijn naam wordt genoemd geeft aan dat ik goed bezig ben. Het is niet zo dat ik mij al te groot voel voor de Eredivisie. Maar natuurlijk wil ik ook een keer de stap maken naar een van de vijf grootste competities in Europa."

Geen haast

Haller stond eerder al in de belangstelling van onder meer AS Monaco, Norwich City, Sporting CP, Southampton en ook Ajax werd genoemd. Die interesse liep op niets uit. "Ik weet wat ik wil. Dat is niet bij een mooie club veel geld verdienen en dan op de bank zitten. Daar pas ik voor. Ik wil spelen. Wat dat betreft ruil ik FC Utrecht niet in voor de eerste de beste club."

"Ik voel me hier op mijn plek. En als ik niet wegga in januari, ook prima. Ik maak me niet snel druk. Ik blijf altijd cool. Dat is ook een van mijn kwaliteiten als voetballer. Zoals het er nu uitziet meld ik me in het nieuwe jaar gewoon bij FC Utrecht. Wat er op de transfermarkt gebeurt laat ik allemaal op mij afkomen. I remain calm", aldus de Franse aanvaller, dit seizoen goed voor negen goals in de Eredivisie.

Geplaatst op 22 december 2016 om 07:57