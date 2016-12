Carlo Ancelotti en Bayern München gaan met een positief gevoel de winterstop in. Der Rekordmeister was woensdag in eigen huis met 3-0 te sterk voor RB Leipzig.

Bayern heeft door de overwinning een gat geslagen met nummer twee RB Leipzig. Het verschil bedraagt nu drie punten. Ancelotti zag zijn team, met Arjen Robben aan de aftrap, in de eerste helft drie keer scoren.

Thiago, Xabi Alonso en Robert Lewandowski scoorden al voor rust en de bezoekers stonden vanaf een half uur spelen met tien man na een rode kaart voor de Zweed Emil Forsberg. "Het eerste half uur was perfect", oordeelde Ancelotti na de ruime thuiszege tegen Duitse media. "We speelden in een zeer hoog tempo en waren heel agressief. We hadden de wedstrijd volledig onder controle. Dat geeft ons veel vertrouwen."

RB Leipzig-collega Ralph Hasenhüttl zag dat zijn team kansloos was in de Allianz Arena. "Bayern is echt een geweldige ploeg, een team dat vanaf het eerste fluitsignaal heeft laten zien wat het wilde. In de eerste helft hadden we geen schijn van kans. Dit is een wijze les voor ons."

Geplaatst op 22 december 2016 om 08:30