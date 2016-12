Paco Alcácer heeft zijn rekening bij FC Barcelona geopend. Tegen Hércules (7-0) maakte de spits die afgelopen zomer overkwam van Valencia zijn eerste doelpunt voor de Catalanen. Het begin van iets moois, hoopt de 13-voudig international van Spanje.

Alcácer kwam afgelopen zomer voor zo'n dertig miljoen euro over van Valencia. De Spanjaard dient als stand-in voor Lionel Messi, Luis Suarez en Neymar. Het succesvolle trio ontbrak in het Copa del Rey-duel met Hércules, waardoor Alcácer speeltijd kreeg.

De aanvaller maakte de 5-0 voor Barça, bij wie Jasper Cillessen op doel stond. Het was voor Alcácer zijn eerste goal in 576 officiële wedstrijdminuten. "Het is heel speciaal om mijn eerste doelpunt in Camp Nou te maken", vertelde de spits in gesprek met Spaanse media. "Dit doelpunt betekent veel voor mij."

In het oefenduel met Al Ahli (3-5) was Alcácer al wel trefzeker. "Ik wilde dat doelpunt een mooi vervolg geven", aldus de Spanjaard, die al werd bestempeld als 'miskoop'. "Ik hecht alleen waarde aan de meningen van mijn trainer en teamgenoten. De meningen van andere mensen doen er niet toe."

