Het Nederlands elftal sluit het kalenderjaar 2016 af als nummer 22 in de FIFA-ranking. Argentinië is de nummer één op de ranglijst. De Argentijnen namen in april van dit jaar de koppositie over van België.

De top tien van de huidige FIFA-ranking bestaat uit: Argentinië, Brazilië, regerend wereldkampioen Duitsland, Copa America-winnaar Chili, België, Colombia, Frankrijk, Europees kampioen Portugal, Uruguay en Spanje.

Frankrijk, verliezend finalist op het EK, is een grote stijger op de FIFA-ranking ten opzichte van december 2015. Les Bleus wonnen dertien van de zeventien interlands in 2016. Frankrijk stond een jaar geleden op de 25ste plaats. Negen plaatsen achter Oranje (veertiende).

Een andere forse stijger op de FIFA-ranking is Curaçao, nu 75ste. De eilandbewoners zijn 76 plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar voor het eindtoernooi van de Gold Cup.

Geplaatst op 22 december 2016 om 10:35