Tottenham Hotspur heeft opnieuw een speler voor langere tijd vastgesteld. Keeper Hugo Lloris heeft zijn contract verlengd tot 2022, een toevoeging van drie jaar.

We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. ✍???? #COYS pic.twitter.com/LKPr1ae0ig