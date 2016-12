Het ging woensdag van een leien dakje bij Bayern München in het duel met RB Leipzig. Zo goed dat Thiago Alcantara dacht dat ze met twaalf spelers waren. De Spanjaard dacht dat de linksback opliep. De pass was prima in de loop. Er was alleen één probleem... het was de kerstman op de boarding. Het leverde hilarische beelden op.

BRILLIANT: Thiago Alcantara thinking the Santa on the advertising hoardings is a team-mate making a marauding run...pic.twitter.com/ipp38zsALC — BenchWarmers (@BeWarmers) 22 december 2016

Bayern won het duel overigens met 3-0. Na zestien wedstrijden heeft de ploeg van Carlo Ancelotti drie punten meer dan de directe concurrent Leipzig.

Geplaatst op 22 december 2016 om 15:11