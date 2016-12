De samenwerking tussen FC Groningen en Mimoun Mahi komt mogelijk deze transferperiode tot een einde. De aanvaller staat in de belangstelling van Serie A-club Empoli.

Mahi speelde dit seizoen zeven keer in Groningse dienst. De ploeg van Ernest Faber staat tiende in de Eredivisie. Empoli bezit in Italië de zeventiende positie. Zij staan vijf punten boven de degradatiestreep.

Geplaatst op 22 december 2016 om 15:20