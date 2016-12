Go Ahead Eagles versterkt de middenlinie met Daniel Crowley. De aanvallende middenvelder (19) komt op huurbasis over van Arsenal. Andries Jonker, hoofd opleidingen in Noord-Londen, hielp de hekkensluiter met de tussentijdse transfer.

Crowley maakte tijdens de proefperiode een uitstekende indruk op trainer Hans de Koning. Ook technisch manager Dennis Bekking is enthousiast, zo blijkt uit zijn reactie aan Voetbal International: ''Crowley heeft behoorlijk indruk gemaakt. Hij behoort qua technische vaardigheden tot de betere talenten van Arsenal, maar in Engeland worden ook andere dingen gevraagd.''

''Hij is sterk aan de bal en kan goed tussen de linies spelen. We zien in hem een nummer 10, maar Crowley kan ook hangend op links uit de voeten'', aldus de technische man in Deventer. De Engelsman meldt zich op 2 januari in De Adelaarshorst.

Al het Go Ahead Eagles nieuws lezen op Go Ahead Eagles Centraal

Geplaatst op 22 december 2016 om 20:05