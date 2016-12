Marco van Basten mag zich tegenwoordig Chief Technical Development Officer van de FIFA noemen. De Europees kampioen van 1988 reist door heel Europa om met de grote namen uit het hedendaagse voetbal te praten.

'San Marco' sprak deze donderdag met José Mourinho en Zlatan Ibrahimovic, manager en sterspeler van Manchester United.

I was at @ManUtd today. Thanks @Ibra_official for being a great host & for sharing your view and ideas on (the future of) the game ⚽️????????✌????️ pic.twitter.com/0Q8OliGcGO