John van Zweden is zeer begaan met het lot van ADO Den Haag. De oud-bestuurder van Swansea City praat met weekblad Voetbal International over de financiƫle problemen in de hofstad. De geschorste grootaandeelhouder Wang Hui heeft het helemaal verbruid bij de uitgesproken Hagenaar.

''Als je vraagt wat is jouw wens voor 2017 op voetbalgebied, dan hoop ik dat onze Chinese vriend opsodemietert. En dat die club weer goed geleid gaat worden'', opent de kleurrijke behangkoning zijn relaas. ''Door wie is onbelangrijk, maar ADO moet gewoon weer een stabiele middenmoter in de Eredivisie worden.''

Van Zweden gaat ook in op de perikelen bij zijn grote liefde uit Wales: ''Het hoogtepunt van 2016 is toch de verkoop van mijn voetbalclub, Swansea City. Wij zaten in een situatie dat we het niet verder konden brengen. We zijn altijd helden geweest in Swansea, maar nu worden we toch een beetje door de shit heen gehaald. Persoonlijk trek ik mij dat heel erg aan. Ik denk nog steeds dat die nieuwe Amerikaanse eigenaren de beste bedoelingen hebben. Ik hoop gewoon dat er in januari wat gaat gebeuren.''

Geplaatst op 22 december 2016 om 21:26