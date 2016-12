We naderen het einde van het jaar 2016. Tijd om terug te blikken op de eerste seizoenshelft. U, als trouwe lezer, kunt iedere werkdag stemmen op één linie. We beginnen uiteraard met de doelmannen. Er staan vijf opties klaar!

Dankzij fraai keeperswerk van Bram Castro staat Heracles Almelo op plaats negen in de Eredivisie. Ook Brad Jones is genomineerd. De doelman van Feyenoord is de koning in het strafschopgebied. Hij stompt zowat iedere bal weg met zijn vuisten.

Opvallende nominatie is voor Kostas Lamprou. De sluitpost van Willem II houdt regelmatig zijn ploeg op de been. De Tilburgers speelde namelijk al liefst vijf keer gelijk met een brilstand (0-0). Benjamin van Leer pakt ook veel punten voor Roda JC Kerkrade. Roda speelde liefst 10 keer gelijk en verloor 'slechts' zes wedstrijden. Tot slot kan Jeroen Zoet niet ontbreken in dit rijtje. De doelman van PSV is dit seizoen in vorm. Hij incasseerde slechts acht tegentreffers in zeventien wedstrijden.

VC's Elftal van de eerste seizoenshelft: de doelman! Bram Castro (Heracles Almelo) Brad Jones (Feyenoord) Kostas Lamprou (Willem II) Benjamin van Leer (Roda JC Kerkrade) Jeroen Zoet (PSV)

Geplaatst op 23 december 2016 om 10:00