Maarten Stekelenburg viel geblesseerd uit in de derby met stadgenoot Liverpool en is daarom een twijfelgeval voor de uitwedstrijd tegen Leicester City. Dit zei Everton-manager Ronald Koeman op het perspraatje van donderdagmiddag.

Koeman en consorten staan op Tweede Kerstdag tegenover de regerend landskampioen van Engeland. Everton bezet de negende plaats, Leicester City, zonder de geschorste Jamier Vardy, staat op de teleurstellende vijftiende plek.

RK: Stekelenburg is doubtful for Boxing Day, McCarthy is out with a slight hamstring problem.