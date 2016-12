Michel van Praag heeft geen spijt van zijn steun aan voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini. Dit blijkt uit een uitgebreid interview met Voetbal International. De Fransman werd geschorst vanwege dubieuze betalingen aan Sepp Blatter.

''Tot op het laatste moment ben ik loyaal geweest aan de mens Michel Platini'', geeft de bondsvoorzitter van de KNVB ruiterlijk toe. ''Iemand heeft het recht om zichzelf te verdedigen. In de sport is het laatste station dat wij hebben het sporttribunaal CAS in Lausanne. Tot dat moment geef ik geen oordeel over zijn schuld of onschuld en blijf ik loyaal aan zo’n figuur. Dat zal ik morgen met meneer x of y ook weer doen.''

Van Praag opende in 2014 de aanval op oud-FIFA-baas Blatter. Het zorgde voor de nodige opschudding in de voetbalwereld: ''Ik heb wel gemerkt dat je daardoor, zeker op de sociale media, bij het grofvuil wordt gezet. Want hoe kan je nou achter iemand blijven staan die schuldig is? Nou, dat moest eerst bewezen worden, want hij mocht nog in hoger beroep.''

De omstreden Zwitser is inmiddels voorzitter af. Ook Platini werd na uitgebreid onderzoek op een zijspoor gezet: ''Nu blijkt dat Michel de processen heeft verloren, ben ik van mening: Michel je hebt fouten gemaakt, dat had je nooit moeten doen. Maar dan wordt me weer verweten dat ik daar te lang mee gewacht heb.''

Van Praag vindt niet dat hij naïef is geweest in de zaak-Platini: ''Nee, helemaal niet. Ik vond hem een goede voorzitter. Die een domme vergissing heeft begaan, dat wel. Platini heeft een bedrag met Blatter afgesproken. Daarvan hebben de rechters gezegd dat hij dat niet had moeten doen. Dat valt me dan tegen. Maar ik vind hem geen misdadiger.''

Geplaatst op 22 december 2016 om 22:48