NAC Breda neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen. Dit besluit komt na de halfjaarlijkse evaluatie van de Parel van het Zuiden. De oud-aanvaller stond sinds oktober 2015 aan het roer van de Brabantse volksclub.

Technisch directeur Hans Smulders geeft tekst en uitleg op de clubsite: ''Toen Marinus vorig seizoen werd aangesteld als hoofdtrainer van NAC, was hij voor ons de juiste persoon op de juiste plek. Zijn aanpak sloot goed aan op wat de ervaren, maar lastige, selectie van vorig seizoen nodig had. Afgelopen zomer hebben wij ervoor gekozen om de selectie volledig te vernieuwen en voornamelijk jonge, ambitieuze spelers aan te trekken. Wij zijn tot het inzicht gekomen dat deze combinatie in het huidige seizoen niet optimaal verloopt.''

''Dat zegt overigens niets over de kwaliteiten van de trainer Marinus Dijkhuizen of over zijn aanstelling van vorig seizoen. De intentie was daarom niet om de samenwerking na dit seizoen voort te zetten. Op basis daarvan lijkt het ons ook niet de juiste koers om wel op de korte termijn met elkaar door te gaan. Dat dit een vervelende beslissing is, moge duidelijk zijn. Ik heb veel respect voor de persoon en de trainer Marinus Dijkhuizen. We wensen hem daarom ook het allerbeste in de toekomst'', aldus de 'td' van de nummer acht van de Jupiler League.

Al het NAC Breda nieuws lezen?

Geplaatst op 22 december 2016 om 22:40