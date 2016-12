Het Nederlands vrouwenelftal speelt vrijdag 7 april een oefeninterland tegen Frankrijk. Het duel begint om 20.00 uur en wordt gespeeld in Stadion De Galgenwaard in Utrecht.

De ploeg van bondscoach Arjan van der Laan en haar tegenstander staan op die dag precies honderd dagen voor de start van het EK 2017 in eigen land. Oranje speelt komende zomer op het eindtoernooi ook in De Galgenwaard. Op 16 juli is Noorwegen de tegenstander.

Geplaatst op 22 december 2016 om 23:41