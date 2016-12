Voor het eerst spelen Siem en Luuk de Jong dit seizoen samen op het hoogste niveau. De broers beleefden bij PSV een moeizame eerste seizoenshelft. Volgens Siem heeft dat niets te maken met de inzet van zijn broertje. Die gaat er altijd vol in, volgens de oud-Ajacied.

“Luuk is een speler die als aanvoerder leiding geeft door het goede voorbeeld te geven”, zegt zijn broer in gesprek met De Telegraaf. “Hij probeert altijd druk te zetten, werkt hard en probeert elk duel te winnen. Hij gaat echt voor élke bal. Hij heeft niet voor niets al die hoofdwonden. Soms zeg ik ook wel: ‘Pas nou toch een beetje op.’ Maar dat zit gewoon in zijn spel. Ik vind het knap dat hij altijd zoveel geeft.”

Terwijl Luuk ploeterde in de spits, heeft ook Siem in Eindhoven nog niet laten zien wat hij in huis heeft. “Over wat ik tot nu toe heb laten zien, kan ik natuurlijk niet tevreden zijn, al heb ik wel hard gewerkt voor het team. Ik weet dat ik beter kan en ik heb niet het idee dat ik heel ver van het niveau af zit dat ik bij Ajax had.”

Geplaatst op 23 december 2016 om 07:25