Voormalig Feyenoord-middenvelder Jonathan De Guzman heeft zijn eerste competitietreffer voor Chievo Verona te pakken. In Stadio Olimpico opende hij vlak voor rust de score. Het bleek niet voldoende voor een goed resultaat, want tegenstander AS Roma stapte uiteindelijk met een 3-1 overwinning van het veld.

Met een fraaie duikkopbal tekende De Guzman, spelend met rugnummer 1, voor zijn eerste doelpunt in dienst van Chievo Verona. De middenvelder speelde de gehele wedstrijd mee, evenals zijn collega bij AS Roma, Kevin Strootman. Die sleepte uiteindelijk de drie punten binnen met zijn ploeg. Doelpunten van El Shaarawy, Dzeko en Perotti waren voldoende voor de Romeinse zege.

Ondanks de nederlaag staat Chievo als nummer elf keurig in de middenmoot van de Serie A. AS Roma staat tweede, met vier punten achterstand op koploper Juventus. De Oude Dame heeft echter nog wel een wedstrijd minder gespeeld.

Geplaatst op 23 december 2016 om 07:50