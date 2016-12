Het is winterstop voor de voetballers in de Eredivisie en dus knijpt een deel van hen er snel tussenuit. Zo ook Feyenoorder Rick Karsdorp. De rechtsachter vloog met zijn knappe vriendin Astrid Lentini naar Curaçao, waar de twee lekker op het strand liggen. Uiteraard houdt Karsdorp zijn volgers via Instagram op de hoogte!

Een foto die door rkarsdorp2 is geplaatst op 21 Dec 2016 om 11:13 PST

Al het Feyenoord nieuws lezen op Feyenoord Centraal

Geplaatst op 23 december 2016 om 08:15