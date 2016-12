Het clublied van Feyenoord laten horen in Amsterdam? Je moet het maar durven. Beiaardier Boudewijn Zwart doet er niet moeilijk over. Hij liet het ‘Hand in Hand’ klinken uit de klokken van de Amsterdamse Westerkerk.

Geplaatst op 23 december 2016 om 08:40