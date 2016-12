Dani Alves heeft soms zo zijn momentjes. Donderdag bijvoorbeeld nog. De rechtsback van Juventus had het idee dat hij wel aardig kon zingen en postte een video daarvan op Instagram. In het bijschrift vermeldt de Braziliaan dat hij geniet van het leven. Dat is wel te zien!

Tá chegando galera, P12 Jurere @negodoborel_oficial vai tá levando boas energias pra quem gosta de desfrutar da vida como eu!!! #goodcrazycantor inthahouse #dontworrybehappy #kakakaka #viverfelizeemharmonia Een video die is geplaatst door DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) op 21 Dec 2016 om 9:12 PST

Geplaatst op 23 december 2016 om 10:20