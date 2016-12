In de Eredivisie Vrouwen staat deze week speelronde 14 op het programma. Op Voetbal Centraal alles over de komende wedstrijden!

Koploper Ajax Vrouwen neemt het op tegen Telstar Vrouwen. De Witteleeuwinnen staan op de vijfde plaats in de stand. Beide ploegen treffen elkaar in Velsen-Zuid voor de wedstrijd die ook wel te boek staat als de Noord-Hollandse derby.

Loïs Oudemast moet de wedstrijd tussen Telstar Vrouwen en haar Ajax Vrouwen vanaf de tribune bekijken. De middenveldster is ziek. Lauren Delleman keert terug in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Voor haar was vorige week nog geen plaats. Dominique Vugts is op de weg terug na een blessure, Vita van der Linden heeft een zware blessure aan haar knie.

Robin Zijlma en Sanne van der Velden zijn wellicht fit genoeg om hun rentree te maken bij Telstar Vrouwen. De speelsters waren geblesseerd, maar keren tegen Ajax Vrouwen mogelijk terug in de wedstrijdselectie.

Zijlma stond buitenspel met een blessure aan haar teen, Van der Velden had last van haar enkel. Suzanne Admiraal heeft sowieso winterstop. De snelle aanvalster herstelt net als Van der Velden aan een kwetsuur aan haar enkel.

Nummer twee FC Twente Vrouwen reist af naar Den Haag, waar de ontmoeting wacht met ADO Den Haag Vrouwen. Dat is op papier een belangrijke wedstrijd, want de ploeg van trainer Arend Regeer is de nummer drie in de stand.

Sharona Tieleman keert terug in de wedstrijdselectie van ADO Den Haag Vrouwen. De allrounder was vorige week nog niet van de partij. De Hagenaars spelen vrijdag tegen FC Twente Vrouwen. Priscilla Mesker kan niet in actie komen. Zij is geschorst. Fréderique Nieuwland, Vesna Veltrop en Carmen Simonis zijn niet fit genoeg om te spelen, Yvette van der Veen en Maartje Looijen kunnen vanwege een blessure niet in actie komen.

Jill Roord en Fieke Hendriks moeten de wedstrijd tussen ADO Den Haag Vrouwen en FC Twente Vrouwen van vrijdag aan zich voorbij laten gaan. De voetbalsters van de Tukkers zijn geblesseerd. Hendriks staat al sinds het begin van het seizoen buitenspel. Ze heeft een blessure aan haar kruisband. Roord raakte vorige week geblesseerd tegen PSV Vrouwen. Ze heeft te veel last van haar enkel om in actie te kunnen komen in Den Haag.

Nummer vier PSV Vrouwen krijgt te maken met PEC Zwolle Vrouwen. De Brabanders spelen in eigen huis tegen de nummer laatst in de stand, die vorige week voor het eerst dit seizoen wonnen. sc Heerenveen Vrouwen werd toen met 3-4 verslagen.

Michelle Hendriks is weer opgenomen in de wedstrijdselectie van PSV Vrouwen. De middenveldster ontbrak vorige week volgens trainer Nebojsa Vuckovic omdat haar inzetbaarheid twijfelachtig was. Ze kan tegen PEC Zwolle Vrouwen gewoon spelen.

Kirsten Koopmans doet mogelijk niet mee op Sportcomplex De Herdgang. De middenveldster annex aanvalster heeft koorts. Corine Peels heeft last van haar knie, Vanessa Susanna heeft last van haar teen, Sabine Becx is niet geselecteerd.

Kirsten Bakker is terug bij PEC Zwolle Vrouwen. De verdedigster ontbrak vanwege een botkneuzing bij de Blauwvingers. Ze kan vrijdag tegen PSV Vrouwen wellicht minuten maken. Angenita Lemstra (teen), Sharon Bruinenberg (enkel), Rebecca Doejaaren (knie) en Pascalle Tang (knie) doen vanwege blessures niet mee tegen de Eindhovenaren. Trainster Carin Meesters-Bakhuis is er zelf overigens niet bij. Ze is ziek. Assistent-trainer Joran Pot neemt de honneurs waar.

sc Heerenveen Vrouwen speelt nu tegen Achilles'29 Vrouwen. De Friezen bezetten de zesde plaats in de stand, de Groesbekers staan op de zevende plek. Heerenveen heeft tot nu toe elf punten gepakt, Achilles staat op zeven.

Judith Thijssen kan bij Achilles'29 Vrouwen beschikken over een zo goed als fitte selectie. Alleen Joy Kersten is niet van de partij. De jonge aanvalster heeft een blessure aan haar knie. Die liep ze vorige week op in de wedstrijd tegen Telstar Vrouwen. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat ze de binnenband van haar knie heeft gescheurd. Vrijdag moet duidelijk worden of er ook schade is aan haar meniscus en/of kruisband.

Roxanne Barker is niet op tijd fit voor de laatste wedstrijd van sc Heerenveen Vrouwen in het kalenderjaar 2016. De keepster moet het duel van haar ploeg met Achilles'29 Vrouwen vanwege een voetblessure aan zich voorbij laten gaan.

De doelvrouw raakte geblesseerd op een training van het nationale elftal van Zuid-Afrika. Trainer Jan Schulting kan verder niet beschikken over de drie al langer geblesseerde voetbalsters Elze Huls, Dorien Zeinstra en Esmay Bruil. Zij hebben allen een kwetsuur aan hun knie

Programma:

Telstar Vrouwen - Ajax Vrouwen 19.30 uur

ADO Den Haag Vrouwen - FC Twente Vrouwen 19.30 uur

PSV Vrouwen - PEC Zwolle Vrouwen 19.30 uur

Achilles'29 Vrouwen - sc Heerenveen Vrouwen 19.30 uur

Geplaatst op 23 december 2016 om 11:00