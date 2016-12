In de Eredivisie Vrouwen staat deze week speelronde 14 op het programma. Voetbal Centraal wisselt in aanloop naar de komende wedstrijden kort van gedachten met twee speelsters. Één van hen is verdedigster Liza van der Most (23). Zij speelt met Ajax Vrouwen tegen Telstar Vrouwen.

TEKST: Maarten de Jong

Ajax Vrouwen tegen Telstar Vrouwen. Of eigenlijk andersom, want de Witteleeuwinnen spelen thuis. Het is een wedstrijd die leeft bij beide vrouwenteams. Het duel staat te boek als de Noord-Hollandse derby. Die was afgelopen jaren normaal gesproken een prooi voor de Amsterdammers, maar er zijn dagen geweest waarop de voetbalsters uit Velsen-Zuid de hoofdstedelingen een poets bakten. Deze vrijdag verliezen zou wel érg vervelend zijn, weet Ajax-verdedigster Liza van der Most. Het is immers de laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2016.

”Als we laten zien wat we kunnen, zie ik geen enkele reden waarom we niet als winnaar van het veld zouden stappen”, zegt de Papendrechtse speelster in gesprek met Voetbal Centraal. “We hebben Telstar eerder dit seizoen al met 3-0 verslagen. Bovendien zijn we in vorm. We hebben al onze wedstrijden gewonnen, op twee na. Het werd tijd dat we met deze sterke selectie goede resultaten neer zouden gaan zetten. Gelukkig doen we dat nu.”

De ballen vliegen er achter elkaar in en keepster Elixabete Sarasola houdt vaak de nul. De speelsters van Ajax Vrouwen hebben dus geen reden tot klagen. Nou ja, Van der Most heeft wel iets waar ze liever verandering in zou zien. Ze kwam dit seizoen drie keer in het stuk voor. Tweemaal mocht ze een minuut of tien invallen, één keer was ze basisspeelster. Vorige jaargang kwam ze veel vaker in actie. Toen mocht of zij of Vita van der Linden opdraven als rechtsback.

Trainer Ed Engelkes geeft dit seizoen de voorkeur aan Anouk Hoogendijk als rechtsback. De international was jarenlang verdedigende middenveldster en maakte ook haar minuten als centrale verdedigster. “Accepteren dat ik niet speel is een groot woord”, zegt Van der Most. “Natuurlijk ben ik niet blij met deze situatie. Ik had niet verwacht dat onze trainer Ed Engelkes deze keuze zou maken, maar hij bepaalt wie hij opstelt. Concurrentie hoort bij voetbal. Daar moet ik mee dealen.”

De opstelling is nog niet bekend, maar het zou dus kunnen dat Van der Most het vrijdag tegen Telstar Vrouwen moet stellen met maximaal een invalbeurt. Nog één wedstrijd en dan is voor de voetbalsters van Ajax Vrouwen de winterstop aangebroken. De 23-jarige speelster vindt het wel lekker. “De eerste seizoenshelft is zwaar geweest”, vindt ze. “De combinatie tussen voetbal en mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening vergde veel van mijn tijd. Ik ben blij dat ik na vrijdag ‘vakantie’ heb.”

Van der Most gaat er daarna alles aan doen om zich in de basis te knokken. “Ik merk dat ik door goed te trainen steeds beter word. Als de trainer me nodig heeft, zal ik er staan. Het is voor mij niet handig dat we geen Jong Ajax hebben, waarin ik minuten kan maken. Ik hoop op een kans, zodat ik kan laten zien wat ik waard ben.” Aan de voorbereiding van Van der Most op het duel met Telstar zal het niet liggen. “Ze hebben een aantal individueel sterke speelsters die het verschil kunnen maken. Als we hen af kunnen stoppen, denk ik dat we ook deze wedstrijd gaan winnen.”

Tot slot de voorspellingen van Liza van der Most voor speelronde 14 in de Eredivisie Vrouwen:

ADO Den Haag Vrouwen - FC Twente Vrouwen 2-1

Telstar Vrouwen - Ajax Vrouwen 0-3

PSV Vrouwen - PEC Zwolle Vrouwen 3-1

Achilles’29 Vrouwen - sc Heerenveen Vrouwen 1-1

Geplaatst op 23 december 2016 om 12:00