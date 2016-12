In de Eredivisie Vrouwen staat deze week speelronde 14 op het programma. Voetbal Centraal wisselt in aanloop naar de komende wedstrijden kort van gedachten met twee speelsters. Één van hen is middenveldster Kim van Velzen (18). Zij speelt met sc Heerenveen Vrouwen tegen Achilles’29 Vrouwen.

TEKST: Maarten de Jong

Het ware gezicht van sc Heerenveen Vrouwen tonen. Het is wat Kim van Velzen met haar ploeggenoten wil doen in de laatste wedstrijd van 2016. De middenveldster neemt het met haar team op tegen Achilles’29 Vrouwen. De speelsters uit Groesbeek spelen thuis. Het duel in het oosten komt geroepen voor de Friezen, meent Van Velzen. “We moeten laten zien wat we afgelopen weken na hebben gelaten, dat we thuis horen zo rond de vierde plaats in de tussenstand”, zegt ze in gesprek met Voetbal Centraal.

De resultaten van de ploeg van Jan Schulting zijn soms goed, maar af en toe ook echt niet best. Vorige week gingen ze met 3-4 onderuit tegen PEC Zwolle Vrouwen. De voetbalsters stonden bij rust nog met 3-1 voor. “Heel apart, ja”, knikt Van Velzen. “Ik baal er nog steeds van dat we die voorsprong weg hebben gegeven. Om eerlijk te zijn, hebben we niet verloren van PEC Zwolle Vrouwen, maar van onszelf. We maakten domme fouten.”

Zij mocht de laatste tien minuten meedoen. De tiener deed wat ze kon, maar het was niet genoeg om te zorgen dat de Friezen nog een keer scoorden. Ze is blij dat het bijna winterstop is, want haar eerste halfjaar in het hoge noorden is met pieken en dalen verlopen. “Het ging best goed, hoor”, zegt ze. “Alleen ben ik niet altijd speelklaar geweest. Ik was de laatste weken niet helemaal fit. Ik denk dat ik overbelast was. Dan moest ik eerst tien minuten spelen met het eerste en de volgende dag negentig minuten maken bij de beloften. Dat is zwaar.”

Van Velzen moet even haar batterij opladen. Daarna is ze er weer helemaal klaar voor om zich te laten zien in het eerste elftal. Haar doel voor in de tweede seizoenshelft mag duidelijk zijn. “Dan ga ik er alles aan doen om er voor te zorgen dat ik in de basis kom te staan”, zegt ze vastberaden. “Hopelijk is dat genoeg. Ik ben na een halfjaar helemaal gewend aan een nieuwe omgeving, een nieuwe competitie en nieuwe ploeggenoten. Het kan dus alleen nog maar beter gaan.”

Wat zou ze het mooi vinden om vrijdag tegen Achilles’29 Vrouwen al belangrijk te zijn voor haar team. De middenveldster weet nog goed dat ze het eerder dit seizoen met sc Heerenveen Vrouwen opnam tegen de Groesbekers. Het werd maar liefst 6-0. “We hebben vaak kunnen scoren, omdat we goed gebruik maakten van de ruimte die lag achter hun verdediging”, herinnert ze zich. “Ik denk dat we deze keer weer een mooi resultaat neer kunnen zetten. We weten hoe we kunnen winnen.”

Of het weer 6-0 kan worden, ach, dat is koffiedik kijken. Van Velzen verwacht van niet. “Achilles’29 kan verrassend uit de hoek komen. Ze openen vaak de score. Maar dat we verliezen, dat geloof ik niet. Als wij onze kansen optimaal benutten én goed voetbal laten zien, sluiten we de eerste seizoenshelft op een prima manier af.”

Tot slot de voorspellingen van Kim van Velzen voor speelronde 14 in de Eredivisie Vrouwen:

ADO Den Haag Vrouwen - FC Twente Vrouwen 1-2

Telstar Vrouwen - Ajax Vrouwen 0-2

PSV Vrouwen - PEC Zwolle Vrouwen 3-1

Achilles'29 Vrouwen - sc Heerenveen Vrouwen 1-3

Geplaatst op 23 december 2016 om 13:00