Nederland is in de ban van Tijn. Het zesjarige zieke jongetje heeft met zijn nagellakactie al meer dan een miljoen euro opgehaald voor Serious Request. Ook bekendheden uit de voetballerij doen mee, onder wie Sjaak Swart. Het Ajax-icoon gaf zijn nagels een mooie rode kleur en nomineerde Ajacieden John Heitinga, Anouk Hoogendijk en Donny van de Beek om hetzelfde te doen.

Geweldige actie Tijn! Natuurlijk doe ik mee! #seriousrequest #tijn Doen jullie ook mee? @johnheitinga @donnyvdbeek @anoukhoogendijk Een foto die is geplaatst door Sjaak Swart (@sjaak.swart) op 22 Dec 2016 om 11:40 PST

Geplaatst op 23 december 2016 om 10:50