Het Nederlands vrouwenelftal sluit het kalenderjaar 2016 af als de nummer twaalf van de wereld. Dat blijkt uit de FIFA Women's World Ranking, die vrijdag bij is gewerkt. Koploper is nog altijd de Verenigde Staten.

Australië is gestegen naar de zesde plaats, Japan is de nieuwe nummer zeven, Zweden is twee plekken gedaald naar de achtste stek. België is terug te vinden op de vijfentwintigste plek, Noorwegen staat elfde, Denemarken staat op de vijftiende plaats in de ranglijst.

Geplaatst op 23 december 2016 om 10:46