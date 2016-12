GROESBEEK - Judith Thijssen kan vrijdag bij Achilles'29 Vrouwen tegen sc Heerenveen Vrouwen beschikken over een zo goed als fitte selectie. Alleen Joy Kersten is niet van de partij.

De jonge aanvalster heeft een blessure aan haar knie. Die liep ze vorige week op in de wedstrijd tegen Telstar Vrouwen. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat ze de binnenband van haar knie heeft gescheurd. Vrijdag moet duidelijk worden of er ook schade is aan haar meniscus en/of kruisband.

Geplaatst op 23 december 2016 om 11:44